Basket femminile Sesto San Giovanni eliminata da Sopron nel playoff di EuroCup

Finisce l’avventura europea della GeasSan. La squadra lombarda è stataneididalle polacche del. Dopo aver perso anche l’andata,Sanè stata sconfitta anche al ritorno dalcon il punteggio di 64-45 al termine di una partita che ha visto le padrone di casa prendere il largo nel secondo tempo.ASannon sono bastati i 13 punti di Tinara Moore, che ha sfiorato la doppia doppia con 9 rimbalzi. In doppia cifra per il Geas ha chiuso anche Gina Marie Conti (10 punti)., invece, guidato dai 14 punti di Zala Friskovec e dai 13 punti di Vivien Borondy.Una partita che era rimasta in equilibrio nei primi venti minuti, con ilavanti di un solo punto all’intervallo (28-27). Il momento decisivo arriva nel terzo quarto con un parziale di 15-0 per le polacche.