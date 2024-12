Arriva un bebè Cicogna nel ‘giro’ del Grande Fratello l’ex protagonista incinta del super ricco italiano

Leggi su Caffeinamagazine.it

Altro che flirt, la cosa traconcorrente deled ilsarebbe molto ma molto più seria. A quanto riporta il settimanale Chi lei sarebbe. Lui, tra le altre cose, è single da relativamente poco tempo. Fino a qualche mese fa era legato a un’altra modella, Jessica Michel Serfaty. Il loro legame sarebbe terminato di recente in circostanze che nessuno dei due ha chiarito. La notizia ha mandato letteralmente in subbuglio i social.>> “Le nozze dopo Ballando con le stelle”. Clamorosa notizia, la coppia si espone e la famiglia di lei benedice: è delirio timoreSocial dove è lei è seguitissima, con un profilo instagram da oltre 700mila follower. Nata nel 1999 a Bologna, è stata legata al portiere belga del Real Madrid Thibaut Courtois. Oltre a entrare nella Casa delVip 4, si era è fatta conoscere per la partecipazione nel 2018 al programma CR4 – La Repubblica delle Donne, condotto da Piero Chiambretti.