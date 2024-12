Zonawrestling.net - AEW: Cade Ospreay nel Continental Classic contro Darby Allin in un match spettacolare

Altro turno diin quel di Dynamite con il terzo turno definitivamente completato con itra Willper il girone Gold, mentre nel girone Blue sono scesi sul quadrato Shelton Benjamin e The Beast Mortos. Tanta attesa per il confronto tra Billie Goat e, primo faccia a faccia in assoluto tra i due.l’imbattibilitàhanno offerto un grande spettacolo, pazzesche alcune sequenze dimosse sumosse, come se entrambi conoscessero con una frazione d’anticipo le idee dell’avversario. Spazio anche agli errori, come un Coffin Drop fuori bersaglio dicaduto rovinosamente sull’apron dopo chesi è spostato all’ultimo istante. Ritmo incessante, se non per brevi pause quando entrambi erano al tappeto e pubblico in visibilio dopo ogni manovra dei due.