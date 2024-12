Zonawrestling.net - WWE: Logan Paul verso il ritorno, per lui possibile ruolo di rilievo su Netflix

Qualche giorno faha generato speculazioni sul suo futuro a seguito di alcune dichiarazioni durante il suo podcast in cui affermava di essere ormai padre e di considerarsi ritirato. La sensazione, però, è che lo rivedremo sul ring WWE e che la sua carriera a Stamford sia tutt’altro che giunta alla fine.dovrebbe avere un importantenei tv show WWE nel corso del 2025 e forse potremmo vederlo in quel di Raw in procinto di sbarcare sutorneràSecondo quando riportato da Ringsidenews,tornerà in WWE con l’inizio del 2025. L’ex US Champion, secondo le indiscrezioni, dovrebbe avere un significativonei tv show con l’approdo di Raw su, nonché nei principali PLE quali Royal Rumble e WM 41. L’ultimo suo match risale a SummerSlam quando perse il titolo US a favore di LA Knight.