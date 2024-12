Vinicius Junior nominato miglior giocatore della FIFA dopo l’affronto del Pallone d’Oro

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-17 21:13:55 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:La stella del Real Madrid e del Brasileè stata incoronatamaschile dell’anno aiBest Awards.L’esterno 24enne, insieme al Real Madrid, ha saltato la recente cerimonia delessere stato trascurato in favore di Rodri del Manchester City.Tuttavia,ha portato a casa questo prestigioso onore durante la cerimonia tenutasi a Doha.è stato determinante nel successostagione 2023-24 del Real Madrid, dove ha vinto sia il titoloChampions League che quelloLiga.Durante la stagione, ha contribuito con 24 gol e 11 assist.Anche la centrocampista del Barcellona Aitana Bonmati ha avuto una serata da festeggiare, vincendo il premio di Giocatrice dell’anno per il secondo anno consecutivo, mentre Carlo Ancelotti ed Emma Hayes sono stati entrambi riconosciuti come ii allenatori dell’anno.