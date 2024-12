Ilgiorno.it - Un muro degli artisti a Malpensa

Dalla collaborazione decennale tra Sea Aeroporti e Museo MA*GA nasce nello scalo diWow! Walls of Wonder, progetto che trasforma gli spazi dell’aeroporto attraverso installazioni di giovaniitaliani con l’obiettivo di indagare non solo l’architettura ma, in modo più ampio, la dimensione antropologica ed estetica dello spazio aeroportuale. Dopo un lungo processo di selezione e produzione, guidato dal gruppo di lavoro di Sea e dai curatori del MA*GA, sono stati inaugurati ieri tre opere di Andrea Crespi, Marco Giordano e Alice Ronchi come interventi permanenti all’internospazi dedicati ai passeggeri in partenza e in arrivo, offendo opportunità di riflessione e occasioni di sorpresa e ridefinendo, in un caso unico in Italia, i canoni funzionalispazi aeroportuali.