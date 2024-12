Lanazione.it - Turismo in Toscana 2024: crescita positiva ma calo delle prenotazioni natalizie

Inilchiude ilcon numeri complessivamente positivi, ma con qualche segnale di rallentamento in vistafestività. Secondo le stime elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze perPromozione Turistica, le presenze complessive sono infatti cresciute del 2,2% rispetto al 2023, ma leper il periodo natalizio mostrano undell’1,9% su base annua, una battuta d’arresto dovuta principalmente alla debolezza della domanda interna e alla flessione di alcuni mercati esteri tradizionali come Belgio, Giappone, Spagna, Austria, Germania e Francia. Per le prossime festività la stima, basata su un campione di 603 imprenditori della ricettività, indica oltre 1,2 milioni di pernottamenti, ai quali potrebbero aggiungersi circa 300mila presenze nelle locazioni turistiche.