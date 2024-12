Leggioggi.it - Tredicesima CCNL commercio 2024: calcolo e tempi di pagamento. La guida

In arrivo laper i lavoratori inquadrati nel. Il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoroe terziario – Conf, in vigore dal 1° aprileal 31 marzo 2027, riconosce all’articolo 220 una mensilità di retribuzione aggiuntiva alle dodici ordinarie da riconoscere nel mese di dicembre.Il nuovo, in vigore fino al 2027, oltre alle tredicesime, interviene anche su aumenti di stipendio e una serie di istituti quali la bilateralità, l’assistenza sanitaria integrativa, i congedi per le donne vittime di violenza di genere nonché le causali per il ricorso ai contratti a termine. Venendo al punto, l’importo della mensilità natalizia, dev’essere calcolato ed erogato ai dipendenti cui si applica ilnel rispetto delle disposizioni previste dal contratto stesso.