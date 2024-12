Davidemaggio.it - Selvaggia Lucarelli al Dopofestival

Cantanti a parte, il cast del Festival di Sanremo 2025 prende sempre più forma, anche per quanto riguarda i programmi collaterali. Su tutti il ritorno del, titolo che manca su Rai 1 dall’edizione del 2019, con Alessandro Cattelan alla conduzione. Con lui ci sarà.E’ intelligente, brillante, ha il commento veloce e ficcante. Le ho chiesto di stare con me ale lei ha accettatoha dichiarato ieri il conduttore in occasione della conferenza stampa di presentazione di Sarà Sanremo di questa sera. Cattelan, intervenuto oggi a La Volta Buona, ha confermato la presenza della giurata di Ballando:E’ una proposta che le ho fatto prima di sapere il cast, di cui non sapevo nienterisponde anche a chi ipotizza che la scelta dellasia avvenuta dopo aver appreso di Fedez tra i Big e dunque di un ipotetico incontro tra i due al, che creerebbe molta curiosità visti i trascorsi.