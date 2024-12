Oasport.it - Scelto il giorno per le elezioni del Coni: chi sarà la guida dello sport italiano verso le Olimpiadi 2028?

Leggi su Oasport.it

Il prossimo 26 giugno si terranno leper determinare chiil nuovo Presidente del. A dare l’annuncio è stato Giovanni Malagò, attuale numero 1 del Comitato Olimpico Nazionaleche, stando all’attuale legge, non potrebbe più candidarsi (ma nelle prossime settimane potrebbero esserci degli sviluppi in suo favore). Si tratterà di un vero e proprio election day, perché nella stessa giornata si andrà alle urne anche per il Comitato Paralimpico.Proprio sull’unificazione trae CIP si è soffermato Giovanni Malagò ai microfoni della Gazzetta: “Sono di gran lunga la persona, potete cercare anche su Google, che a livello pubblico e anche in Consiglio Nazionale, citando il caso degli Stati Uniti, ha sostenuto di più l’unione. Io sono il primo sostenitore di questa cosa, ma bisogna giocare ad armi pari.