Spazionapoli.it - Raspadori, ipotesi di scambio in Serie A: coinvolto un top club

Leggi su Spazionapoli.it

Mercato Napoli Ultimissime – Giacomopotrebbe rientrare in unocon un topdiA: arriva l’ultim’ora incredibile per gennaioPer il mercato Napoli ultimissime arrivano dai colleghi di Sky Sport che riportano importantissime novità sul futuro di Giacomo. L’attaccante partenopeo è alla ricerca di più spazio e la sua cessione a gennaio non è stata esclusa del tutto, anzi. Un possibile tesoretto farebbe comodo alla società, per poterlo poi reinvestire in altri ruoli da rinforzare. Dovrà arrivare, però, la giusta offerta, altrimenti l’ex Sassuolo non si muoverà.Antonio Conte non se ne priverebbe di certo a cuor leggero, soprattutto perché una rosa profonda è uno dei modi migliori per restare competitivi fino alla fine dell’anno. Che si tratti del piazzamento Champions o del sogno scudetto, un talento comepuò far comodo, anche se sofferente per un modulo che non lo premia.