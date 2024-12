Cultweb.it - Prima ti sposo, poi ti rovino come finisce la commedia del 2003 con protagonista George Clooney

ti, poi titermina con Marilyn Rexroth e il suo avvocato che si recano presso lo studio di Miles Massey per stipulare un accordo di mediazione. Provando reciproca vergogna per le azioni passate, i due sono pronti a vivere la loro storia d’amore.Miles Massey () è un affermato avvocato, specializzato in diritto matrimoniale. Un giorno presso il suo studio si presenta Rex Rexroth (Edward Herrmann), un miliardario di Los Angeles, per presentare un’istanza di divorzio dalla moglie Marilyn (Catherine Zeta-Jones), dopo aver scoperto un tradimento. Convocata la donna con il suo avvocato, lei specifica che il matrimonio era solo un pretesto per ottenere metà del patrimonio del marito. Dopo che il casoin tribunale, il ricco uomo riesce a vincere la causa grazie alla mediazione dello stesso Miles.