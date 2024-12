Lanazione.it - Pisa, maratona bilancio in consiglio comunale: centrodestra respinge 728 emendamenti

Leggi su Lanazione.it

di Gabriele MasieroVe lo ricordate l’"esercito del selfie". Era l’estate del 2017 quando Takagi & Ketra cantavano le gesta di chi "si abbronza con l’iPhone". Un tormentone che ancora oggi fa ballare gli italiani. Ecco, ora quasi a Natale, in Sala delle Baleari, sembra a volte (soprattutto a tarda ora) di essere in spiaggia. Outfit invernale, ma stessi sorrisi smaglianti stile vacanze di ferragosto per alcuni consiglieri comunali che via social aggiornano i followers sulla. Contenuti quasi zero, ma un selfie (che diamine!) vorremo pure farcelo. E così clic, sorrisi, screenshot e post sui social. La politica è anche questa e la "guerra" tra maggioranza e opposizione, aaddì 2024, si fa anche così. Ilcolora di rosso (e la politica non sa essere perfida quanto la tecnologia) i suoi posti sul maxischermo ogni volta che vota e, colpo su colpo, ognuno dei 728presentati dalle opposizioni.