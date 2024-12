Unlimitednews.it - Pachuca battuto 3-0, il Real vince la Coppa Intercontinentale

Leggi su Unlimitednews.it

LUSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – IlMadridla nuova. Pronostico rispettato allo stadio di Lusail, dove i blancos di Carlo Ancelotti hanno la meglio per 3-0 sui messicani del, vincitori a giugno della Champions Cup Concacaf e approdati alla finalissima aggiudicandosi prima il Derby delle Americhe col Botafogo e poi superando gli egiziani dell’Al Ahly, campioni d’Africa, ai rigori. Ancelotti lancia subito Mbappè, recuperato dall’infortunio, con Rodrygo, Bellingham e Vinicius a supporto ma sono i messicani a partire meglio, costringendo due volte Courtois – prima con Rodriguez e poi con Idrissi – a rifugiarsi in angolo. Giro palla lento per le merengues, che però col passare dei minuti iniziano a entrare in controllo, anche se senza creare veri pericoli per la porta difesa da Moreno.