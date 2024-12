Lortica.it - Opocsoro

Ariete(21 marzo – 20 aprile)Oggi vi sentite invincibili, ma attenzione: il vostro entusiasmo potrebbe sfociare in arroganza. Non tutti hanno la vostra energia e, soprattutto, non tutti vogliono seguirvi nella vostra ultima impresa avventurosa. Provate a chiedere prima di trascinare qualcuno in un disastro. Toro(21 aprile – 20 maggio)Oggi siete più ostinati di un mulo che ha trovato una poltrona comoda. Va bene difendere le vostre idee, ma ricordate che a volte cambiare prospettiva non è sinonimo di sconfitta.