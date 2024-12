Rompipallone.it - Milan, addio a Fonseca? Il nome del sostituto arriva dalla Spagna

Ultimo aggiornamento 18 Dicembre 2024 20:18 di redazioneIl futuro di Pauloè in bilico, magià ildel. Di seguito riportate le ultime novità.Dopo il pareggio contro il Genoa, ilsi prepara per il prossimo appuntamento in campionato. In programma, infatti, la squadra di Pauloha la partita contro il Verona venerdì 20 dicembre alle ore 20.45.L’obiettivo dei rossoneri è quello di tornare a vincere in Serie A, per portare a casa i tre punti importanti per la classifica. Attualmente, infatti, il Diavolo è all’ottavo posto con ventitré punti. Una stagione piena di alti e bassi, dove qualcosa, in campo, però non sta funzionando. A inizio stagione, infatti, l’obiettivo della dirigenza era quello di puntare al titolo e nonostante manchino tante partite, la differenza di 14 punti è già una bella distanza.