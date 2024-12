Ilrestodelcarlino.it - ’Make Your Impact’ per sostenere progetti che creano benessere

Torna, il concorso giunto alla sua terza edizione, ideato per supportare e potenziare la capacità degli enti di Terzo Settore della nostra provincia di generare impatto sociale sul territorio e sulle comunità. In particolare, l’iniziativa intendeil consolidamento e il potenziamento organizzativo di imprese e cooperative sociali attraverso la ridefinizione dei processi aziendali, la creazione o consolidamento di nuove unità organizzative, la trasformazione digitale, la transizione verde, l’ampliamento dei servizi. Il bando è nato dalla volontà condivisa di Fondazione di Modena e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture ETS, e i partner AICCON Research Center, Human Foundation, ManagerNoProfit, Confcooperative Terre d’Emilia, Legacoop Estense e Forum del Terzo Settore.