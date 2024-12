Tpi.it - L’annuncio a sorpresa di Teo Mammucari dopo l’intervista a Belve: “Mi fermo, tornerò più forte di prima”

di TeoAl centro delle polemiche in seguito alinterrotta a, Teoha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo.A dare la notizia è stato lo stesso conduttore, come riporta TvBlog: “Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene.piùdi”.Teo, infatti, a partire da gennaio doveva tornare in teatro con il suo spettacolo ma le date previste, che vanno da Roma a Bologna sino a Milano, Napoli e Firenze a questo punto vengono momentaneamente sospese.aver abbandonato la trasmissione di Francesca Fagnani, il conduttore si è scusato confessando di essersi sentito a disagio e rivelando di aver avuto paura che si potesse parlare della sua famiglia.