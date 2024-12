Sport.quotidiano.net - La Primavera. I ragazzi di Bigica ospitano il Diavolo. L’obiettivo: consolidare il primato

Cerca altri punti con cuiilin classifica e difenderlo dall’assalto delle inseguitrici laneroverde, che oggi affronta al Ricci, alle 16, il Milan, con diretta su Sportitalia. Per i neroverdi si tratta di far valere il fattore campo anche nei confronti dei rossoneri, attardati ma nemmeno di troppo rispetto al vertice di una classifica cortissima, che vede le prime quattro viaggiare non così forte da fare il vuoto. A favore del Sassuolo c’è la classifica, a favore del Milan la circostanza che vede il Sassuolo non esorcizzare il ‘’ da più di un anno. Gara da tripla con cui la squadra dicomincia un ‘tour de force’ che tra campionato e Coppa la manda in campo cinque volte in meno di un mese. La Lega ha infatti ‘dettato’ il calendario. Il Sassuolo gioca oggi e domenica chiude il 2024 contro la Lazio, ma il 5 gennaio c’è Sassuolo-Sampdoria e il 13 Inter-Sassuolo.