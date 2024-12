Uominiedonnenews.it - Il Treno Dei Bambini, Tratto Da Una Storia Vera: Ecco Perchè Ci Farà Piangere!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Ildeisu Netflix racconta ladi Amerigo, un bambino strappato alla miseria della Napoli del dopoguerra e accolto dal Nord. Un film emozionante sulla solidarietà e la forza di rinascere.Un viaggio tra sofferenza e speranza: ladi Amerigo e il suoverso il futuroNel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli, nel 1946, tra macerie e povertà, la vita di Amerigo, un bambino di appena otto anni, cambia per sempre. La guerra ha lasciato la città in ginocchio, e la fame stringe le famiglie in una morsa insostenibile. Lucia, sua madre, prende una decisione straziante: affidarlo temporaneamente a una famiglia del Nord, sperando che lì possa trovare un po’ di serenità e nutrimento. Amerigo sale su uno dei tanti treni organizzati dall’Unione Donne del Partito Comunista Italiano, in una campagna di solidarietà quasi dimenticata che per un momento ha avvicinato due Italie, quella settentrionale e quella meridionale.