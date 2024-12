Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte e non solo: parola a Perinetti e Fassone

Leggi su Terzotemponapoli.com

A Radio Kiss Kissha parlato il dirigente sportivo Giorgio. Di seguito le sue dichiarazioni. “Ilè la concretezza, la programmazione e la lungimiranza di un allenatore che non tralascia nulla. Qualche intoppo ci può essere nel percorso, la Lazio è in un momento di forma buono ed ha meritato la doppia vittoria, ma sapevo che ilsarebbe tornato sui livelli giusti di determinazione, poiha trovato un Neres davvero forte. Buongiorno? Rrahmani ha stupitoper la sua maturità e la continuità di rendimento,ha scoperto un difensore affidabile e poi ha voluto Buongiorno a tutti i costi”.Chi è per ilil sostituto ideale di Buongiorno? Però in quel ruolo lì, che è determinante, bisogna avere un’alternativa di quel livello. Con tutto il rispetto del giovane Rafa Marin e per Juan Jesus che è sempre stata un’alternativa, bisogna avere un co-titolare pronto.