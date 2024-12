Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 18 dicembre: Coppa Italia, Liga, Ligue 1, League Cup, Coppa Intercontinentale

di18, in campo1,Cup, e la finale di.Proseguono gli ottavi di finale dicon Atalanta-Cesena e Roma-Sampdoria, due sfide in cui squadre di Serie A affrontano squadre di Serie B. Considerato il regolamento che prevede i calci di rigore in caso di pareggio nei 90? di gioco regolamentari, Atalanta e Roma proveranno probabilmente a chiudere la pratica già nel primo tempo, affrontando di petto la partita.Idi181,Cup,(LaPresse) – IlVeggente.it In1 si gioca la sfida al vertice tra Monaco e PSG: alla capolista allenata da Luis Enrique, forte di un vantaggio di sette punti in classifica, potrebbe andare bene anche un pareggio.