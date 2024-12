Ilnapolista.it - Dybala ha rifiutato il Galatasaray, ma cerca di mettere pressione alla Roma (Romanista)

Ilnista si sbilancia oggi sulle indiscrezioni circa il passaggio diala gennaio.“Basta una foto proveniente dTurchia per riempire di nuovo pagine online e righe sui giornali sul futuro del mancino di Laguna Larga”. La foto in questione ritrae l’intermediario Gardi insieme all’agente di, Carlos Novel proprio ad Istanbul. “Tutti moti giustificati dal reale interesse da parte delper il calciatorenista, ma quantomeno frettolosi per una trattativa che non è neanche iniziata o, per meglio dire, che è morta sul nascere”. L’interesse del club turno perinfatti, nasce, secondo ilnista un mese fa, quando Icardi si è infortunato per la rottura del crociato, stagione finita. Paulo era il sostituto ideale, così sono partiti i contatti, ma Novel è stato chiaro: “grazie, ma non siamo interessati, a gennaio Paulo con si muove”.