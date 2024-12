Inter-news.it - Dimarco, solo Inter: big inglese rifiutata e rinnovo! Due scenari – TS

Pernon esiste altro che l’. L’esterno di Porta Romana,ista e milanese doc, ha rifiutato le ultime avances di una big della Premier League. Ora lavora con la società per rinnovare.RIFIUTO –nella testa e nel cuore di Federico, entrato a pieno diritto nella short list dei migliori esterni mancini al mondo. Lunedì sera ha prodotto un altro gol, il terzo in questo campionato, realizzando il momentaneo 0-2ista contro la Lazio (match poi terminato 0-6 all’Olimpico). Il laterale mancino piace tantissimo in giro per il mondo e soprattutto alla Premier League. Ma dopo le avances estive dell’Arsenal, scrive Tuttosport,ha chiuso le porte proprio di recente al Manchester United, in cerca di un esterno con quelle caratteristiche lì per il nuovo 3-4-3 di Ruben Amorim.