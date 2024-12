.com - DelParco Hotel: infrastruttura firmata Cambium per connettività, IPTV e servizi

Milano, 18 Dicembre 2024 –(https://www..eu/) è un boutiquealle porte di Udine con 30 camere e suite dal design moderno e raffinato, è dotato di ristorante, palestra e centro congressi.La struttura di recente costruzione (2017) era stata ben progettata a livello di cablaggio strutturato, ha infatti 2 punti rete per ogni camera, ma l’è stata basata su un mix di prodotti (firewall, switch e access point) e tecnologie di vari produttori. All’interno di ogni stanza è presente un set-up-box per la gestione dell’e il rilancio del segnale WiFi all’interno della camera. Laè una 100Mbs simmetrica.Quando un guasto elettrico generale ha causato problemi al server di gestione, si è suggerito un ammodernamento generale dell’per portare Wi-Fi 6 in camera garantendo il funzionamento di Telecamere e sistema