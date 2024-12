Digital-news.it - DAZN a Natale: oltre mille eventi sportivi in diretta per un dicembre di grandi emozioni

Leggi su Digital-news.it

Durante le festività natalizie,offre un ricco calendario diche accompagna i tifosi nel clima festivo di “Let it Sport” per vivere la magia e ledel grande sport italiano e internazionale. Trae Capodanno,porta lo sportmente nelle case degli appassionati, unendo famiglie e amici attorno alla passione comune per imatch, trasformando le feste in un momento ancora più speciale.Un mese, quello di, che vedrà complessivamente1.000 appuntamentidisponibili ine on demand sulla principale piattaforma globale di streaming sportivo. Il calcio è la stella assoluta di questo: la Serie A Enilive è sempre in campo con tanti match appassionanti tutti disponibili su, come Inter-Como del 23e le sfide che chiudono il 2024, come Lazio-Atalanta del 28, Juventus-Fiorentina del 29e l’ultimo big match dell’anno, sempre il 29, in esclusiva su, con Milan-Roma.