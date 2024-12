Ilgiorno.it - Crisi di Giunta a Cologno Monzese: Zanelli sospende le deleghe a Verzino e Arosio

A sorpresa il sindaco diStefanoha aperto ladi. Il primo cittadino ha avocato a sé lefinora attribuite agli assessori Loredana(Lavori pubblici) e Andrea(Commercio, lavoro e politiche giovanili), entrambi esponenti della civicaSolidale e Democratica. I due restano per ora nella compagine di governo, ma non si sa con quale ruolo. "La scelta dire leassessorili è una diretta conseguenza di quanto accaduto nell’ultima seduta di consiglio comunale - ha spiegato-. È assolutamente evidente che le dichiarazioni del capogruppo diSolidale e Democratica aprono unaall’interno della maggioranza di centrosinistra, che ho fino a oggi guidato". A causare la frattura, sostiene il sindaco, la posizione della lista civica rispetto a un tema che si trascina ormai da mesi, vale a dire l’uscita del Comune didalla società ZeroC, nata per gestire la biopiattaforma che esiste sul territorio sestese e che ha visto un investimento di Cap Holding di oltre 50 milioni di euro.