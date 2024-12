Ilrestodelcarlino.it - Cravatta solidale al Circolo Bononia: un dono di Maurizio Marinella per Bologna

Una ’’ sotto l’albero di Natale del. Quest’anno, per la tradizionale cena organizzata dall’antico club, il socio, titolare della E., azienda simbolo di italianità nel mondo al 110esimo anno di vita, ha portato comelae il foulard creati appositamente per i soci e le socie del Palazzo Bolognetti. Perché? Perché con l’acquisto di questi oggetti, per volontà di, i membri delsovvenzioneranno un progetto benefico dedicato alla città di. Tutto il processo di disegni e di creazione dei foulard e delle cravatte è stato donato ai soci da, abituati a produrre cravatte per famiglie reali e Presidenti, ai divi di Hollywood e magnati internazionali. Definiti con umorismo dal titolare dell’azienda come il "frutto di un lunghissimo e frenetico scambio di idee con la presidente Ghetti che ha curato passo passo la nascita di questi oggetti", questi accessori esclusivi contengono il simbolo del club storico.