Ilrestodelcarlino.it - Carpegna Prosciutto: sfida decisiva contro Juvi Cremona al termine del girone d'andata

La boa da virare aldeld’è ormai dietro l’angolo: mancano tre partite e due di queste saranno ancora in casa, il 22 e il 29 dicembre. Il calendario è stato decisamente amico dellain quest’ultimo mese del 2024, permettendo ai biancorossi di risalire piano piano la classifica sfruttando il fattore campo e facendo il blitz nell’unica trasferta in programma, sul campo del fanalino di coda. Ora Ahmad e compagni possono calare il poker: domenica prossima all’astronave arriverà la, formazione che era partita sparata con tre vittorie su tre (espugnata Vigevano, battuta Cividale e sbancata Nardò) poi nel prosieguo della stagione ha fatto più fatica e ora si trova a quota 12, due punti sotto la Vuelle. Tutto questo in attesa dellache tutti i tifosi aspettano sin da quando la Lega Nazionale Pallacanestro ha diramato il calendario.