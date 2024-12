Bergamonews.it - Bergamonews dà il via alle feste con un brindisi

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo.ha dato il viacon un. Nel tardo pomeriggio di martedì 17 dicembre, alla sede della redazione, in via Camozzi, 77 a Bergamo, si è tenuto lo scambio di auguri in vista del Natale e di Capodanno.All’evento, fra gli altri, hanno preso parte il dottor Giorgio Berta e il dottor Emilio Bellingardi, rispettivamente presidente e amministratore delegato diSrl, il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, rappresentanti di molte realtà del territorio, esponenti della politica, dell’economia e della cultura di città e provincia, responsabili della comunicazione di diverse istituzioni ed enti bergamaschi, addetti stampa, sostenitori e tanti tantissimi amici.Questo appuntamento, che ormai costituisce una tradizione molto apprezzata, si è confermato un piacevole momento d’incontro all’insegna della convivialità, ma anche un’occasione di ritrovo fra la redazione, l’ufficio marketing e i protagonisti del territorio.