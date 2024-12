Ilrestodelcarlino.it - Bambini a scuola di riciclo e recupero

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Inaugurato il progetto educativo "Un Bambino Creativo è un Bambino Felice – A. Come Arte e Ambiente" realizzato in collaborazione con le scuole dell’infanzia e primarie dell’Istituto comprensivo "Aldo Moro – Italo Carloni" di Fabriano. Il progetto si pone l’obiettivo di "sensibilizzare i più piccoli verso l’uso consapevole delle risorse, ile ildei materiali e il rispetto per la natura attraverso esperienze pratiche e collaborative". Sono 300 i capolavori realizzati con l’ausilio di carta, cartone, colori, scatole, materiali riciclati e non, donati dalle aziende del territorio,scolastico, posizionati nella Pinacoteca Bruno Molaioli, Biblioteca Multimediale Romualdo Sassi, Museo della Carta e della Filigrana e nelle attività commerciali di Fabriano e Cerreto d’Esi.