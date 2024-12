Ilgiorno.it - Violentò la fidanzata minorenne e scappò in Inghilterra: rintracciato e arrestato

Besana Brianza, 17 dicembre 2024 – Violenza sessuale, anche di gruppo, e stalking su unainun albanese ricercato dalle autorità italiane. Saijmir Oruci, questo il suo nome, ha 36 anni e ne deve scontare 25 dopo essere stato condannato anche per atti persecutori, sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo ai danni di una, con la quale aveva avuto una relazione affettiva tra il 2015 e il 2016, in provincia di Monza. Il 36enne, rifugiatosi in, è stato estradato in Italia il 16 dicembre, su richiesta della Procura di Monza, a seguito di un’indagine condotta dai carabinieri. All'epoca dei fatti l'uomo viveva a Besana Brianza. Dopo la condanna a 12 anni e 6 mesi dal tribunale di Monza, alla pena si sono aggiunte altre condanne emesse dai tribunali di Lecco e Milano per furti aggravati e resistenza a pubblico ufficiale, fino a raggiungere gli 25 anni di reclusione.