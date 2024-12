Cinemaserietv.it - Vermiglio verso gli Oscar 2025: il film di Delpero nella shortlist degli internazionali

, di Maura, è stato inseritodi 15 titoli, al cui interno verranno selezionati i cinque candidati all’per il MigliorInternazionale; la cerimonia di premiazione, lo ricordiamo, si terrà a Los Angeles domenica 2 marzoe sarà condotta da Conan O’Brien. Le nomination verranno invece annunciate venerdì 17 gennaio. Ecco di seguito l’elenco delle pellicole selezionateBrasile, “I’m Still Here”Canada, “Universal Language”Danimarca, “The Girl with the Needle”Francia, “Emilia Pérez”Germania, “The Seed of the Sacred Fig”Irlanda, “Kneecap”Islanda, “Touch”Italia, “”Lettonia, “Flow”Norvegia, “Armand”Palestina, “From Ground Zero”Regno Unito, “Santosh”Repubblica Ceca, “Waves”Senegal, “Dahomey”Tailandia, “How to Make Millions before Grandma Dies”, di cui qui trovate la recensione, vincitore del Gran Premio della Giuria – Leone d’Argento, all’ultimo Festival di Venezia, è ambientato nel 1944 durante gli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale.