Un sogno chiamato Dakar. Marrini sarà al via del rally

Tra gli 80 italiani ai nastri di partenza della prossimanon mancheranno gli aretini. Oltre a Paolo Lucci, il centauro di Castiglion Fiorentino,al via delpiù affascinante e difficile al mondo Stefano. Il driver originario di Cesa, torna in questo appuntamento a distanza di cinque anni. "Sono stati 5 anni davvero intensi. Siamo entrati ed usciti da una pandemia globale esplosa proprio subito dopo la2020, io stesso qualche tempo dopo ho accusato uno stop drammatico causa Covid - ha raccontato- Ma non ci siamo mai fermati. Con il team e assieme a tutti i nostri collaboratori, sponsor e supporters abbiamo sempre cercato strade nuove, continuando ad accumulare esperienza. Abbiamo gareggiato in Argentina portando a casa un ottimo risultato assieme al compianto Nicolas Garcia.