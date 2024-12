Ilrestodelcarlino.it - Ultimi 10 turni: nessuno come la Vis. E adesso niente è più vietato

A Natale puoi. Una delizia più che un tormentone. Nulla sembra precluso alla Vis dentro la magia festaiola. La classifica canta, il rendimento è costante, lo spettacolo sempre garantito, una vittoria tira l’altra. Al Benelli divenuto fortino – solo la Ternana capace di violarlo –, dove i boati non si riservano solo ai gol ma ai numeri di alta scuola, è caduto pure il Milan. Così da ingrossare la schiera degli addetti ai lavori stupiti di scoprire Pesaro. Trascorso un girone intero, c’è materiale per esaltarsi davvero. Vedere la graduatoria delle ultime 10 giornate: la Vis è la migliore del girone, perfino davanti alle Fere corazzate. E’ anche la squadra che ha compiuto il balzo più grande da un anno all’altro in tutta la C, al pari del Monopoli. Roberto Stellone dice di non badare ai record, con questo andazzo impone tuttavia di aggiornarli: con le 4 vittorie consecutive ha eguagliato il precedente del 2001 in C1 (regnante Arrigoni); dovesse fare 5 contro la Torres, sarebbe primato assoluto nella storia societaria a livello di C maggiore (in C2 c’è invece un filotto di 6 con Giovanni Pagliari).