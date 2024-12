Secoloditalia.it - Terra Gelato – Milano

Via Vitruvio, 38 – 20124Tel. 02/91948458Sito Internet: www..itTipologia: gelateriaPrezzi: coni e coppette 3,50/6€,30€/kg, panna 0,50€Chiusura: maiOFFERTAConferma di voto per questa gelateria che abbiamo scoperto lo scorso anno e che si attesta fra le migliori in città con le sue due sedi. Noi abbiamo visitato quella di Via Vitruvio, a pochi passi dalla Stazione Centrale, trovando ilben fatto e avvolgente al palato, con una consistenza cremosa e non eccessivamente “arioso”. La panna, invece, tende a essere troppo dolce e spumosa. Tra i tanti gusti esposti nel lungo bancone abbiamo assaggiato una coppetta che comprendeva l’originale sesamo nero e lampone, in cui la nota acida del frutto contrastava bene il sapore particolare del seme, il caramello al sale di Trapani, dalla piacevole nota sapida, e la golosa crema pasticciera aromatizzata alla vaniglia e agli agrumi.