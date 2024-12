Lortica.it - Spreco alimentare

Leggi su Lortica.it

Ogni cittadino italiano butta in media 1,3 kg di cibo a settimana. La causa principale dellosta nella scarsa comprensione delle date di scadenza presenti sulle etichette dei prodotti alimentari.Esiste un Regolamento europeo che obbliga a scrivere nel prodottola scadenza. Ma la scadenza viene decisa dal produttori, in base ad una serie di fattori che vanno dal trattamento tecnologico alla qualità delle materie prime, dal tipo di lavorazione e di conservazione.Si tende a scartare i cibi che hanno superato la data di scadenza, anche se spesso sono ancora perfettamente commestibili. La Commissione Europea ha emanato nuove regole per arginare lonel 2023, che dovranno essere applicate entro il 2025 su tutti i profitti alimentari confezionati.Occorre saper leggere l’etichetta.