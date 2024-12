Bergamonews.it - Scontro con un camion sull’A4: non ce l’ha fatta il 54enne alla guida dell’auto

Non ceFausto Raffaele Conca, ildi Lissone (provincia di Monza Brianza) rimasto coinvolto nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre in un incidente lungo la A4, nel tratto compreso tra Grumello del Monte e Seriate, in direzione Milano, al km 181.L’rme era scattato attorno alle 16.30, quando, per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale, la Fiat Punto che stava conducendo nella prima corsia di marcia è entrata in collisione con un mezzo pesante.Soccorso in codice rosso, ilè stato trasportato con la massima urgenza in elicottero al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con gravi traumi al torace e al bacino poi risultati fatali durante il ricovero: è morto nella notte.Sul posto sono arrivate due ambulanze e l’elisoccorso, oltrePolizia Stradale per i rilievi e il personale della 2° Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.