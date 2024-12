Oasport.it - Sci alpino, Shiffrin esce dalla corsa alla Coppa del Mondo? “Non so quando tornerò”

Leggi su Oasport.it

Sono ancora incerti i tempi di recupero di Mikaeladal brutto infortunio rimediato lo scorso 30 novembre durante lo slalom gigante di Killington. La fuoriclasse statunitense si è sottoposta ad un intervento chirurgico all’addome ed è attualmente impegnata nel percorso riabilitativo per guarireferita e cominciare a valutare un possibile ritorno alle competizioni nel corso di questa stagione. Una situazione che potrebbe comunque escluderlalotta per vincere la classifica generale didel.“Si tratta di una profonda ferita da taglio con un forte trauma muscolare. Sono stata davvero fortunata perché era probabilmente a un millimetro dal colon. La ferita non era in grado di drenare il liquido dal mio corpo in modo che potesse guarire. E quindi si è optato per l’intervento chirurgico.