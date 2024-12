Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a St. Moritz: tradizione importante

Dopo la trasferta nordamericana, la Coppa del Mondodi sciritorna in Europa con un nuovo doppio appuntamento dedicato alla velocità. Si corre infatti in Svizzera a St.su una una pista che negli anni ha lasciato moltissimi ricordi felici all’Italia. Unavincente edper le sciatrice azzurre, che vantano ben otto vittorie all’attivo dal 1999, ma anche una serie innumerevole di piazzamenti sul podio, anche ai Mondiali.Il primo squillo azzurro è datato marzo 1999 con il terzo posto di Isolde Kostner dietro alle austriache Renate Goetschl e Michaela Dordfmeister. La straordinaria discesista azzurra si è poi subito rifatta otto mesi dopo, trionfando sempre in discesa libera, battendo la tedesca Regina Haeusl e la slovena Spela Bracun.Due giorni dopo il successo di Kostner, l’Italia si esalta in superG, piazzando una fantastica doppietta.