Passa le feste con Mediaset Infinity

Le festività natalizie sono il momento perfetto per rilassarsi e godersi i contenuti che ci fanno entrare nel giusto spirito delle.Con, è disponibile un’ampia selezione di titoli da guardare nei giorni più magici dell’anno. Dal classico film natalizio alle serie più amate, per delleall’insegna del buon intrattenimento.Ficarra e Picone in una scena de Il Primo Natale © USoffre tante commedie di Natale per entrare nel giusto spirito delle: Il primo Natale, La banda dei babbi Natale, Il peggior Natale della mia vita e Natale da chef sono solo alcuni esempi.Aldo e Giovanni in una scena de La Banda dei Babbi Natale © USSu, oltre ai contenuti natalizi, c’è una ricca selezione di film cult e serie TV del momento che rendono lel’occasione ideale per riscoprire grandi classici o recuperare le novità del momento.