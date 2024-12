Liberoquotidiano.it - "No! Non dire la parola soldi!": Scurati, la frase 'rubata' che spiega tutto: capito, il martire?

Pecunia non olet, dicevano i latini. A quanto pare per Antonio, autore di M. è vero il contrario. Mai parlare di, nemmeno quando si parla del suo cachet previsto e poi andato in fumo a "Che sarà" di Serena Bortone qualche tempo fa e nemmeno bisogna parlare di "piccioli" quando ad accompagnarlo nei tour promozionali c'è Luca Marinelli, l'attore che interpreterà il Duce nella seria in onda nel 2025 su Sky che ripercorre proprio le fatiche letterarie di. Insomma, il messaggio che deve passare non quello banale che "fausando la storia di Mussolini", no, il messaggio è quello dell'impegno civico , dello scrittore prestato alla società civile che ripercorre in una quadrilogia l'epopea del Ventennio, dall'ascesa del Duce al potere fino alla caduta del 1945 dopo la Repubblica di Salò.