Sport.quotidiano.net - Nicolai: "Sella forte nonostante le avversità": "Questa vittoria mi rende molto fiducioso"

Col cuore e coi cerotti, Cento l’ha portata a casa. Una, quella di domenica nello scontro diretto con Nardò (battuta dopo un supplementare e raggiunta in classifica), che dà sollievo e morale,l’emergenza infortuni, destinata a durare ancora a lungo. Ma intanto, i biancorossi mettono da parte due punti preziosi in vista della lotta salvezza. "L’abbiamo vinta col cuore – dice il gm, ex di giornata alla Baltur Arena –. Eravamo cortissimi a livello di rotazioni, ma tutti i ragazzi hanno dato quel qualcosa in più che alla fine ha fatto la differenza: sono stati davvero super. Anche nelle, hanno dimostrato di essere gruppo, lottando uniti per conquistare la". Difficile selezionare un solo mvp in quello che è stato il quinto successo stagionale della, utile non soltanto ad interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive, ma anche per allungare le distanze sull’ultimo posto (+4), considerata la sconfitta di Piacenza con Pesaro.