Ilfattoquotidiano.it - Nicola Pietrangeli dopo l’operazione all’anca: “Spero di passare il Natale in famiglia. Sinner? Ecco il mio augurio per lui”

“Auguro di cuore adi battere il record di 24 Slam di Novak Djokovic“. Un’speciale quello della leggenda del tennis italianoche, in un’intervista all’Adnkronos, auspica che Jannikpossa arricchire la sua carriera con ulteriori successi. Il 91enne ha anche parlato della caduta che l’ha costretto a operarsie degli unici rimpianti in carriera. “Ho chiuso la mia carriera da giocatore con il rammarico di non aver vinto Wimbledon, poi da capitano di Coppa Davis mi è molto dispiaciuto quando mi hanno esonerato dall’incarico”, ha ammesso, svelando le sue due più grandi delusioni di una straordinaria carriera tennistica che lo ha visto vincere due volte il Roland Garros e conquistare, da capitano, la prima Coppa Davis del tennis italiano nel 1976 in Cile.