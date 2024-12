Abruzzo24ore.tv - Natale in Abruzzo: Confartigianato invita a sostenere l’economia locale con acquisti "km zero"

Chieti - Con una spesa di 541 milioni di euro, gli abruzzesi sono chiamati a scegliere prodotti artigianali locali per celebrare ilil territorio. Ilè ormai alle porte e con esso arriva la consueta corsa ai regali e ai preparativi per i pranzi e cene festivi. Ma quanto spenderanno gli abruzzesi per le festività natalizie? Secondo un'indagine condotta da, la spesa totale nella regione si aggirerà intorno ai 541 milioni di euro. Una cifra che include ben 387 milioni destinati all'acquisto di prodotti alimentari e bevande e 153 milioni per regali e servizi. Questo dato rappresenta circa il 2% della spesa nazionale per il. Tra le province abruzzesi, la provincia di Chieti si distingue come quella con la spesa più alta, con un budget di 158 milioni di euro, di cui 113 milioni saranno destinati ai prodotti alimentari.