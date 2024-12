Liberoquotidiano.it - Milan, il problema è "americano": ecco perché esplode la rivolta dei tifosi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il coro «Noi non siamo americani» ha molto senso. È una sintesi perfetta del distacco ormai siderale tra ilsocietà e il mondo-. La colpa di Gerry Cardinale non è essere, beninteso, ma comportarsi danella gestione della società. Il che si traduce in: 1) essere lontani fisicamente, emotivamente e strategicamente dalla realtà del club e del calcio italiano ed europeo; 2) imporre una visione senza aver l'umiltà di studiare il contesto; 3) circondarsi di persone con lo stesso assetto mentale ma con uno scarso curriculum nel ruolo, come se il pregresso contasse poco o nulla; 4) non intervenire in corso d'opera ma aspettare fine stagione, con i report tra le mani e i risultati cristallizzati. Ilavrebbe bisogno di: 1) un proprietario presente, dato che il management non riesce a rappresentare il club; 2) una visione più chiara e coerente con la sua storia; 3) una dirigenza esperta nei ruoli specifici di direttore generale, direttore sportivo, amministratore delegato di una società di calcio; 4) un intervento che prevenga il definitivo downgrade a squadra da Conference League o, peggio, esclusa dall'Europa al momento ilè ottavo a -8 dal quinto posto, teoricamente fuori da tutto, e venerdì c'è l'anticipo in casa di un Verona improvvisamente resuscitato.