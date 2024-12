Lapresse.it - Meloni alla Camera, Schlein e Conte all’attacco della premier

Leggi su Lapresse.it

Sono arrivate le repliche dell’opposizione alle paroleGiorgiache stamattina ha fatto le sue comunicazioni in Aula prima del Consiglio europeo del 19 dicembre prossimo.Giuseppeed Ellyche hanno risposto su diversi punti: “In Ucraina non proponiamo resa ma basta baratro guerra”“Non abbiamo mai proposto una resa dell’Ucraina”, ha detto il presidente M5S Giuseppe, durante la replica in Aula alle comunicazioniGiorgia.”Ma la verità è che questo baratroterza guerra mondiale non fa bene all’Europa e non fa bene all’Ucraina, stanca di combattere una guerra per procuraNato”.: “Noi da anni ci tagliamo stipendi per 100 mln”“dice che non accetta lezioni dal Movimento 5 Stelle.