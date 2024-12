Ilgiorno.it - La Valle nel mirino: ladri in azione nella città del Mera, via 10mila euro

Chiavenna (Sondrio) – Ammonta a oltreil bottino deiche ieri l’altro nel tardo pomeriggio si sono introdotti in un’abitdi via Volta, nel pieno centro di Chiavenna, per altro in una domenica non certo sonnacchiosa, ma movimentata dallo shopping in vista del Natale. I malviventi hanno agito indisturbati, arraffando oro e preziosi: al rientro i padroni di casa non hanno potuto far altro che sporgere denuncia. Sebbene questo, complice il buio già dalle 17, sia a detta delle Forze dell’Ordine il periodo dell’anno, insieme alle ferie estive, più critico per questo tipo di reati, colpisce il fatto che nel caso di Chiavenna sia stata presa di mira un’abitnon certo isolata, ma in pieno centro. Due episodi simili si sono registrati nei giorni scorsi anche a Morbegno in altrettanti appartamenti di via Bottà e via Arcolasco, ma mentre in via Bottà idopo aver forzato una finestra e una porta sono riusciti a entrare a a rubare oggetti di poco valore perché “fermati” da una porta blindata, nell’altro caso si è trattato soltanto di un furto tentato.