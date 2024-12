Quotidiano.net - I cognati non vogliono pagare il funerale della suocera: folle rissa con coltello e bastone a Parabita

Lecce, 17 dicembre 2024 – Rancori e tensioni covavano da tempo sotto la cenere. La morteha fatto esplodere definitivamente i contrasti. E così la discussione su chi avrebbe dovutoildonna si è trasformata in una violenta lite a colpi di. Il fatto è accaduto venerdì 13 dicembre e, in provincia di Lecce, una manciata di minuti dopo il decesso dell’anziana. Protagonisti due54enni. Violenta lite in mezzo alla strada Uno scontro furibondo in mezzo alla strada tra insulti e minacce fino a quando non sono sputati ile il. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Intervenuti sul posto, i carabiniericompagnia di Casarano hanno dovuto faticare per evitare che la situazione degenerasse e riportare alla calma i due uomini.