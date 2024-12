Quotidiano.net - Editoria, fondo di 50 milioni “Per un sistema forte e credibile”

Roma, 17 dicembre 2024 – Il sostegno all’, ingrediente fondativo di ogni democrazia che si rispetti, è stato votato ieri in serata in Commissione Bilancio, dove la seduta è continuata poi in notturna per il secondo giorno di fila. Non si tratta dei 140di euro circa che erano stati proposti in due diversi emendamenti di Forza Italia e del Pd, ma non sono neppure i 20che lunedì a un certo punto erano trapelati. Sono 50di euro, risorse tecnicamente “destinate alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio ai fini della integrale copertura degli oneri derivanti da disposizioni legislative”. Il risultato è che l’informazione potrà contare su un aiuto salvifico per affrontare la transizione digitale. Sulla misura votata in in Commissione c’è spazio, in realtà, per un ultimo balletto.